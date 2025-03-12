El ele tutuşmak orucu bozar mı? Oruçluyken el ele tutuşulur mu, oruca zarar verir mi?

Dinimizde insanlara gücü yettiği kadar yükümlülük verilmiştir. Bu yükümlülüklerden biri oruç tutma ibadetidir. Ancak bazı kimseler gerek hastalık gerekse başka nedenlerden kaynaklı oruç tutma ibadetini yapmakta zorlanabilmektedir. Öte yandan oruç tutmaya niyet eden bazı kişiler bu süreçte sevdiklerinin elini tuttuklarında bu temastan dolayı oruçlarının zarar görebileceğini düşünebilmektedir. Bu noktada karşımıza “sevgiliyle el ele tutuşmak orucu bozar mı?” sorusu çıkabilmektedir.

El ele tutuşmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutarken gerçekleştirilen bazı davranışlar orucun bozulmasına sebep olabilmektedir. Oruç anında bir şeyler atıştırmak ya da bir şeyler içmek orucun zarar göreceği anlamına gelmektedir. Günümüzde bazı kimseler de sevgilisinin elini tuttuğunda bu durumun orucu olumsuz yönde etkileyip etkilemediği konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. El ele tutuşmak, sevgiyi göstermenin en masum ve en güzel davranışlarından biridir.

El ele tutuşmak orucu bozar mı diyanet tarafından açıklaması yapılan konular arasındadır. Sevgililerin el ele tutuşmasında herhangi bir sakınca olmadığı gibi bu temas orucun bozulmasına da neden olmamaktadır.

Oruçluyken el ele tutuşulur mu?

Oruç zamanı geldiğinde bazı insanların aklına oruçla alakalı çeşitli sorular takılabilmektedir. Bu sorulardan biri oruç tutarken sevdiği insanın elini tutmaktır. Dini yönden bu konuya bakıldığında bir erkek ile bir kadın arasında şehvet içeren davranışlar olmadığı sürece orucun bozulma riski bulunmamaktadır. Bu durum el ele tutuşma için de geçerlidir. Sevgili ya da eş olan insanlar el ele tutuşabilir, birbirlerine sarılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken kritik nokta yapılan hareketlerin cinselliği çağrıştırmamasıdır.

El ele tutuşmak oruca zarar verir mi?

Orucun bozulmaması ve zarar görmemesi için bazı önemli konulara dikkat edilmesi gerekir. Bu konulardan biri ikili ilişkilerdeki temas konusudur. İki sevgili oruç tutarken bir araya gelip cinsellik içeren yakınlaşmalar yaşadığı takdirde orucun zarar görme ihtimali bulunmaktadır. Sadece el ele tutuşmak ve el ele tutuşarak zaman geçirmekle ise oruç bozulmamaktadır. Oruçluyken el ele tutuşmak diyanet açısından da oruca zarar vermeyen davranışlar arasındadır.