HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

El freni çekilmeyen greyderin sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde operatörün el frenini çekmeden park edip indiği greyderin aniden hareket ederek sürüklüğü otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

El freni çekilmeyen greyderin sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Zara ilçesine bağlı Canova köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü çevresinde arazi toplulaştırma çalışması yapan V.D. (54), kullandığı greyderi öğle yemeği molasında park etti. El freni çekilmeyen iş makinesi, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti.

El freni çekilmeyen greyderin sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı 1

GREYDER, GÖL MANZARASINI İZLEMEK İÇİN DURANLARI ÖNÜNE KATTI

Kontrolden çıkan greyder, göl manzarasını izlemek için bölgede bulunan ve içerisinde iki kadının bulunduğu otomobile çarptı. Otomobili önüne katıp yaklaşık 50 metre sürükleyen greyder, araçla birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

El freni çekilmeyen greyderin sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı F.Ş.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Gülsüm Kızılal (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılal’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

El freni çekilmeyen greyderin sürüklediği otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı 3

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Valisi Canbolat: "Yangın kontrol altına alındı"Aydın Valisi Canbolat: "Yangın kontrol altına alındı"
2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Anahtar Kelimeler:
Sivas iş makinesi kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

AKUT kıyafetleriyle yangın bölgesine geldi! Şüpheliye gözaltı

AKUT kıyafetleriyle yangın bölgesine geldi! Şüpheliye gözaltı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.