HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem!

EL Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Acajutla şehrinin yaklaşık 81 kilometre güneybatısında olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

El Salvador da 6 büyüklüğünde deprem! 1

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"
Papa’nın ziyareti öncesi İznik’te ayin heyecanıPapa’nın ziyareti öncesi İznik’te ayin heyecanı

Anahtar Kelimeler:
deprem El Salvador
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.