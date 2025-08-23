El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem!

EL Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23.08.2025 15:21
+
Yorum Yap
+
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Acajutla şehrinin yaklaşık 81 kilometre güneybatısında olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum