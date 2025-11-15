El sanatları ile şifa buldu

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Mollahasan Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki İkram Vergili, 6 yıl önce halk arasında ‘titrek felç’ olarak tanımlanan Parkinson hastalığına yakalandı.

Tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vergili, nöroloji uzmanı tarafından el ve parmak egzersizi tavsiye edildi. Doktorların tavsiyesi üzerine, evinin bir odasını atölyeye çeviren ve atık malzemeden ahşap oymacılığı yapan Vergili, el sanatı sayesinde sağlığına kavuştu. Doğru tanı ve zamanında tedaviyle elindeki titremesi tamamen kaybolan Vergili’nin azmi ise diğer hastalara örnek oldu. Sağlığına kavuşan İkram Vergili, hastalığından dolayı bir elinin çalışmadığını ve sürekli titrediğini belirtti. Doktorun tavsiyesiyle ahşap işleriyle uğraştığını ifade eden Vergili, "Doktor bana Parkinson hastası olduğumu söyledi. Bir elim çalışmıyordu ve sürekli titriyordu. Doktor da bana ‘el işleri yap’ dedi. Bende eve gelip ahşap işleriyle uğraştım. Ahşap işleriyle uğraştığımdan dolayı bu kolum şu an çok rahat çalışıyor ve titreme de yok. Yerde gördüğüm eski ahşap malzemeyi zımparayla temizleyerek değerlendiriyorum. Ahşap malzemeden süs eşyası yapıyorum. 6 yıl da yapmış olduğum ahşap oyuncakları ve süs eşyalarını sergileyip yetim ve kimsesiz çocuklar yararına satıp onlara bağışlamak istiyorum. Bu konuda Özalp Kaymakamı ve Van Valisi de öncü olmalarını bekliyorum" dedi.

Ellerinin titremesi sonucu çorba dahi içemeyen parkinson hastası Vergili, doktorun tavsiyesiyle başladığı el sanatı sayesinde sağlığına kavuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır