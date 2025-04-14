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Ela İşçan Slovenya'dan zaferlerle döndü

Gölcüklü milli yüzücü Ela İşçan, Slovenya'da düzenlenen Yıldızlar Multination Yüzme Şampiyonası'ndan 3 birincilik ve 1 ikincilikle döndü.

Ela İşçan Slovenya'dan zaferlerle döndü

Gölcük Akademi Yüzme Spor Kulübü sporcusu olan ve 2024 yılında milli takıma seçilen Ela İşçan, Slovenya'da gerçekleştirilen şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 400 metre karışıkta, 200 metre kurbağalamada ve 200 metre karışıkta birincilik elde ederken, 100 metre kurbağalamada ise ikinci oldu.

Kazandığı derecelerle ilçesinde büyük gurur kaynağı olan İşcan'ı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcüklü hemşehrimiz, milli sporcumuz Ela İşcan kızımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyor, başta ailesi olmak üzere, yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yüzme
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