Elazığ AFAD lojistik deposunda inceleme

Elazığ AFAD müdürü Cafer Giyik, lojistik deposunda incelemelerde bulundu.Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr.Cafer Giyik, lojistik deposunda incelemelerde bulundu.

Elazığ AFAD lojistik deposunda inceleme

Elazığ AFAD müdürü Cafer Giyik, lojistik deposunda incelemelerde bulundu.
Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr.Cafer Giyik, lojistik deposunda incelemelerde bulundu. Depoda yer alan arama-kurtarma, barınma, beslenme ve diğer acil durum malzemeleri yerinde incelenerek, afetlere her an hazır olabilmek için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Olası afet ve acil durumlarda hızlı, etkin ve koordineli bir müdahale için lojistik kapasitenin sürekli olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Elazığ afad
