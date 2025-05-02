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Elazığ Belediyesi'ne ihale soruşturması! Dikkat çeken çıkış: 'Vicdanen incelenmeli'

Elazığ Belediye Başkanı, belediyeye yönelik ihale soruşturmasında soruşturma savcısı tarafından takipsizlik kararı verildiğini ve onaya sunulduğunu ifade etmişti. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz "Verilen para, aynı kamyonların son modelinin daha fazla adette satın alınmasına yetiyor." diyerek vicdanen incelemesi gerektiğini söyledi.

Elazığ Belediyesi'ne ihale soruşturması! Dikkat çeken çıkış: 'Vicdanen incelenmeli'
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Elazığ Belediyesi'ne ihale soruşturması başlatılmıştı. Elazığ Belediye Başkanı, TV100'deki programa gazeteci Hacı Yakışıklı aracılığıyla gönderdiği mesajda gerekli incelemeler sonrasında dosya hakkında soruşturma savcısı tarafından takipsizlik kararı verildiğini ve başsavcının onayına sunulduğunu açıklamıştı.

"AYNI KAMYONLARIN SON MODELİNİN DAHA FAZLA ADETTE SATIN ALINMASINA YETİYOR"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz sosyal medya hesabından "Elazığ Belediyesi’nin ihale dökümünü inceledim. Gördüğüm kadarıyla kiralama ihalesinde verilen para, aynı kamyonların son modelinin daha fazla adette satın alınmasına yetiyor. Takipsizlik verilir mi bilemem ama vicdanen incelenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ soruşturma
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