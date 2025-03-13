HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek

Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek

13.03.2025 16:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini, gerçekleştirilen "Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri" ile vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan programlar kapsamında 14 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikte kasideler, ilahiler ve tasavvuf musikisinin en güzel örneklerine yer verilecek. Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinde, 15 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da ise Harput ilahi grubu konseri yer alırken, 16 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de ise karagöz-hacivat çocuk tiyatrosu, saat 20.30’da da Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek.

Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler de devam ediyor. Her akşam Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde karagöz-hacivat gösterisi sahnelenirken, minikler geleneksel gölge oyununun keyfini çıkarıyor ve çocuk oyun alanında gönüllerince eğleniyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine davet edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Faciaya davetiye çıkardı! Yerde metrelerce sürüklendiFaciaya davetiye çıkardı! Yerde metrelerce sürüklendi
Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandıKöpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.