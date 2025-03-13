Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri düzenlenecek

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini, gerçekleştirilen "Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri" ile vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan programlar kapsamında 14 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Elazığ Belediyesi tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikte kasideler, ilahiler ve tasavvuf musikisinin en güzel örneklerine yer verilecek. Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinde, 15 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da ise Harput ilahi grubu konseri yer alırken, 16 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de ise karagöz-hacivat çocuk tiyatrosu, saat 20.30’da da Dar’ül Hazen tasavvuf topluluğu konseri gerçekleştirilecek.

Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara yönelik Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler de devam ediyor. Her akşam Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde karagöz-hacivat gösterisi sahnelenirken, minikler geleneksel gölge oyununun keyfini çıkarıyor ve çocuk oyun alanında gönüllerince eğleniyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine davet edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır