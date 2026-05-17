Elazığ’da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Elazığ-Keban yolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki otomobil, R.C. idaresindeki cipe arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

