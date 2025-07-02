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Elazığ'da acı haber: Dede ile 19 yaşındaki torunun kahreden ölümü!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden kahreden ölüm haberi geldi. 78 yaşındaki dede Sabri Tartar ile 19 yaşındaki torunu Salih Tartar feci kazada hayatını kaybetti.

Elazığ'da acı haber: Dede ile 19 yaşındaki torunun kahreden ölümü!

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GR 8797 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.

Elazığ da acı haber: Dede ile 19 yaşındaki torunun kahreden ölümü! 1

Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar hayatını kaybetti, G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ da acı haber: Dede ile 19 yaşındaki torunun kahreden ölümü! 2

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Elazığ da acı haber: Dede ile 19 yaşındaki torunun kahreden ölümü! 3

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Elazığ
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