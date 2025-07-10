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Elazığ'da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Cani sürücü aracı bırakıp kaçtı

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir genç kız hayatını kaybetti, sürücü ise aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Elazığ'da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Cani sürücü aracı bırakıp kaçtı
Begüm Özkaynak

Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Beyza Menek'e sürücüsü öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken, sürücü ise yaklaşık 400 metre ilerde aracı park ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Menek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Cani sürücü aracı bırakıp kaçtı 1

Olay yerine kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Genç kızdan geriye ise refüje fırlamış terlik ve cep telefonu kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Otomobil kaza
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