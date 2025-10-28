Elazığ’da caddeye çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde iki inek ilçe merkezine indi. Caddede gezen inekler sürücülere zor anlar yaşatırken vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. İnekler uzun süre trafikte dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

