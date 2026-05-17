Elazığ’da cip, yüksek gerilim direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Pertek yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AGC 883 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yüksek gerilim direğine çarptı.

OTOMOBİL ELEKTRİK DİEĞİNE ÇARPTI

Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik ekipleri yüksek gerilim direğinde çalışma yaparken, jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır