HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ'da duygu sömüren dilenciler yakalandı

Elazığ'da dilencilik yapan kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Haksız kazanç elde eden dilencilere cezai işlem uygulandı. Dilenciler, yemek topluyormuş gibi davranarak insanların duygularını sömürüyorlardı.

Elazığ'da duygu sömüren dilenciler yakalandı

Elazığ’da çöpten yemek toplama numarasıyla dilenen kişiler, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü, kentte haksız kazanç sağlayan dilencilere karşı operasyon yapıyor.

YEMEK TOPLUYORMUŞ GİBİ DAVRANIYORLARDI

Bu kapsamda, cami önleri ve çöp konteynerlerinde dilenen kişiler tespit edildi. Bu kişiler, yemek topluyormuş gibi davranarak insanların duygularını sömürüyorlardı.

Zabıta ekipleri, duygu istismarı yapan dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilere zabıta müdürlüğünde cezai işlem uygulandı.

Elazığ da duygu sömüren dilenciler yakalandı 1

Elazığ da duygu sömüren dilenciler yakalandı 2

Elazığ da duygu sömüren dilenciler yakalandı 3

Elazığ da duygu sömüren dilenciler yakalandı 4

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıTicari taksi ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yer: Sivas! Öğrencinin hayatını öğretmeni kurtardıYer: Sivas! Öğrencinin hayatını öğretmeni kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta Elazığ kazanç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.