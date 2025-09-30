Elazığ'da duygu sömüren dilenciler yakalandı

Elazığ’da çöpten yemek toplama numarasıyla dilenen kişiler, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü, kentte haksız kazanç sağlayan dilencilere karşı operasyon yapıyor.

YEMEK TOPLUYORMUŞ GİBİ DAVRANIYORLARDI

Bu kapsamda, cami önleri ve çöp konteynerlerinde dilenen kişiler tespit edildi. Bu kişiler, yemek topluyormuş gibi davranarak insanların duygularını sömürüyorlardı.

Zabıta ekipleri, duygu istismarı yapan dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilere zabıta müdürlüğünde cezai işlem uygulandı.