Elazığ’da duyulan patlama sesinin nedeni belli oldu! 112'ye ihbar yağdı: Valilikten açıklama geldi

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulunulurken, sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı.

Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 civarında, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlar tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. (Kaynak: İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır