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Elazığ’da ebelere doğuma hazırlık eğitimi

Elazığ’da ebelere yönelik doğuma hazırlık eğitimi düzenlendi.

Elazığ’da ebelere doğuma hazırlık eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Bakanlığın sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Gebe Okulu ve Her Gebeye Bir Ebe Programları kapsamında İl ve İlçe Toplum Sağlığı merkezlerinde görevli ebelerin mesleki gelişimlerini desteklemek, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik doğuma hazırlık eğitimi düzenlendi. 3 gün devam eden eğitim sırasında katılımcılara doğuma hazırlık, yeni doğan bakımı, gebelik, doğum ve doğum sonrası vb. konularda çeşitli bilgiler verildi.

Eğitim sonunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar, idareci, birim sorumlusu hekim ve çalışanlar tarafından eğitim programına katılan ebelere katılım belgesi verildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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