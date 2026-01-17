Elazığ’da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak’taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 15 kişinin karıştığı grup kavgası çıktı.

BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki taraftan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı