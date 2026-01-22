HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Elazığ’da tek katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki engelli genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti 1

YANGINDA ENGELLİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın esnasında içeride olduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit’i de çıkaran vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Bozyiğit’i ambulansa alarak tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozyiğit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22 Ocak 2026
22 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de karda mahsur kalan iki kadını ekipler kurtardıOsmaniye’de karda mahsur kalan iki kadını ekipler kurtardı
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama: 2 yaralıKaynar suya benzin dökülen evde patlama: 2 yaralı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.