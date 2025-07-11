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Elazığ'da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor

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Elazığ'da meydana gelen feci kaza, 22 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Beyza Menek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen şoför ise otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Beyza Menek, hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahreden kaza, akşam saatlerinde merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Menek’e çarptı.

Elazığ da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor 1

Menek yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Menek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor 2

Menek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Elazığ da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor 3

Kazanın ardından sürücünün, otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Elazığ da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor 4

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Elazığ da feci kaza: 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor 5

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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