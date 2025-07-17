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Elazığ'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu kulundere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 AFR 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Elazığ da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı 1

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, biri çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişide ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza şarampol
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