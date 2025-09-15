HABER

Elazığ’da korkutan patlama sesi! 112'ye ihbar yağdı: Nedeni belli oldu

Elazığ'da gökyüzünde patlama sesi nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Patlama sonrası 112'ye çok sayıda ihbar yapıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.

Elazığ’da korkutan patlama sesi! 112'ye ihbar yağdı: Nedeni belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulunulurken, sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı.

Elazığ’da korkutan patlama sesi! 112 ye ihbar yağdı: Nedeni belli oldu 1

Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti. (İHA)

