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Elazığ’da hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da bir inşaat alanında hafriyat döken kamyon yan yattı, park halindeki otomobili yaklaşık 5 metre sürükledi. Otomobilin yarısı dökülen hafriyatın altında kalırken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Elazığ’da hafriyat kamyonu otomobilin üzerinde devrildi: 1 yaralı

Kaza, Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat döken bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon bu sırada park halindeki otomobili yaklaşık 5 metre sürükledi. Otomobil, eski İl Müftülüğü binası kapısına kadar savruldu. Kaza sonrası otomobilin yarısı dökülen hafriyatın altında kalırken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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