Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır