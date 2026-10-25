Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.
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