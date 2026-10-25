HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne'de park halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü otomobilden uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelen sürücü, Bulgaristan plakalı otomobilini cadde üzerinde park etti.

Bir süre sonra aracın motor bölümünden kıvılcımlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilden uzaklaşırken alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ 20 DAKİKADA SÖNDÜRDÜ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren söndürme çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevlerin sardığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayvalık'ta batan teknede hayatını kaybeden doktor Bingüllü için hastanede tören düzenlendiAyvalık'ta batan teknede hayatını kaybeden doktor Bingüllü için hastanede tören düzenlendi
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatıABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.