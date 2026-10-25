Park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelen sürücü, Bulgaristan plakalı otomobilini cadde üzerinde park etti.

Bir süre sonra aracın motor bölümünden kıvılcımlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilden uzaklaşırken alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ 20 DAKİKADA SÖNDÜRDÜ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren söndürme çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevlerin sardığı araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır