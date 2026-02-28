HABER

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu il genelinde ulaşıma kapalı köy yolu kalmadı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla karla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Gün içerisinde yürütülen kar temizleme çalışmaları kapsamında, Baskil’de 12, Sivrice’de 4 ve Palu’de 2 olmak üzere toplam 18 kapalı köy yolu ulaşıma açıldı. Saat 16.35 itibarıyla il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi. Saha operasyonlarında toplam 90 araç/ekipman ve 120 personel görev aldı. İlçelere göre dağılımda en yoğun çalışma 17 araç ve 25 personelle merkez ilçede yürütüldü. İl Özel İdaresi ekiplerinin, olası yağışlara karşı teyakkuz halinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

