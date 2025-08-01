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Elazığ'da kavurucu sıcaklar devam ediyor: Uzmanlardan kritik uyarılar...

Elazığ'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Meteoroloji uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisinin en yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınmak önem taşıyor.

Elazığ'da kavurucu sıcaklar devam ediyor: Uzmanlardan kritik uyarılar...
Sedef Karatay

Elazığ'da Temmuz ayının son günleri ve Ağustos ayının başı sıcak hava etkisinde geçiyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak bu durum, güneşin yakıcı etkisini azaltmayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, Elazığlı vatandaşları özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşin dik geldiği zamanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa da şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca bol sıvı tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek de sıcak çarpması riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Elazığ için 5 günlük hava durumu tahminine göre, bugün (1 Ağustos 2025) parçalı az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 26 derece civarında olacak. Yarın ise havanın açık ve sıcaklığın 24 derece olması öngörülüyor. Hafta sonu da benzer bir tablo beklenirken, sıcaklıkların 23-25 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif eseceği belirtilirken, öğle saatlerinde zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

  • Bugün (1 Ağustos): Parçalı Az Bulutlu, 26°C
  • Yarın (2 Ağustos): Açık, 24°C
  • Pazar (3 Ağustos): Açık, 24°C
  • Pazartesi (4 Ağustos): Açık, 23°C
  • Salı (5 Ağustos): Açık, 25°C

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak havalardan daha fazla etkilenebileceğini vurgulayarak, bu kişilerin daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Sıcak çarpması belirtileri (baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı) görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınması gerektiği de önemle vurgulanıyor.

Elazığ'da önümüzdeki günlerde etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve bol sıvı tüketmek, sıcak çarpması riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Elazığ sıcaklık
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