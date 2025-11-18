HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu

Elazığ’da dün kaybolan yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından yaralı halde bulundu.

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu

Olay dün, Güneykent Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi. Yaşlı adamı bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan 80 kişilik ekip çalışma başlattı. Sürün çalışmalar çerçevesinde yaşlı adam aynı mahalle içerisinde yapımı devam eden Mobilyacılar Sitesi bölgesinde taşlık bir alan içerisinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Yaralı halde bulunan ve taşlık alandan çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu 1

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu 2

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu 3

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu 4

Elazığ’da kayıp yaşlı adam, yaralı halde bulundu 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı
Ses getiren 'İmralı' çıkışına hükümetten ilk açıklamaSes getiren 'İmralı' çıkışına hükümetten ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.