Elazığ’da kazada savrulan araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da traktörle çarpışan otomobil savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi OSB yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta traktörle çarpışan otomobil savrularak, o esnada yolun karşışına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

21 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
