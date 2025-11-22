Elazığ'da korkunç olay! Harput Kalesi'nden kendini boşluğa bırakan kadın hayatını kaybetti

Olay, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalede bulunan bir kadın, kendini boşluğa bırakarak kalenin altında bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik ve telefon çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır