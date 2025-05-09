HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da mahalle muhtarı silahlı saldırıda yaralandı

Elazığ’da Sürsürü Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Elazığ’da mahalle muhtarı silahlı saldırıda yaralandı

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir’i, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cizre’de odunlukta çıkan yangın paniğe neden olduCizre’de odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Tekirdağ’da 240 bin makaron ve 220 kilo tütün ele geçirildiTekirdağ’da 240 bin makaron ve 220 kilo tütün ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Muhtar Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'te kullanıma açıldı!

E-Devlet'te kullanıma açıldı!

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

"Hayalim sevişirken ölmek" demişti! Özel hayatını hiç çekinmeden anlattı

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Lise kantini kan gölüne döndü: Kız kardeşleri okulda öldürdü

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütü PKK resmen duyurdu: Kongre toplandı

Terör örgütünden 'Sırrı Süreyya Önder' vurgusu

Terör örgütünden 'Sırrı Süreyya Önder' vurgusu

Dem Parti'den ilk açıklama: "Tarihi bir eşik: Barışın şafağı"

Dem Parti'den ilk açıklama: "Tarihi bir eşik: Barışın şafağı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.