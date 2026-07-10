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Elazığ’da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı

Kaza, merkez Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Elazığ’da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı 1

MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI: 1 YARALI

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı 2

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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