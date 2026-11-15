Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Kaza, Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya olmak üzere toplam 3 kişi ağır yaralandı.
Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.