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Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Kaza, Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya olmak üzere toplam 3 kişi ağır yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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