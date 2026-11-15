Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurup kaçtı

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi 1423. Sokak'ta bulunan bir sitenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.N.D. (27) ve yanında bulunan E.Ç. (19), kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda bacaklarına kurşun isabet eden 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıyı B.N.D.'nin eski eşinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan 2 kişinin de bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır