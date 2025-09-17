HABER

Elazığ'da odunluk yangını! 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir fırına ait odunluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir fırın çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Cadde'sinde bulunan bir fırının odunluk kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı odunluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen fırın çalışanı ise, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

