Elazığ'da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde öğrenci servisi, köy yolunda devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Kümbet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.İ. yönetimindeki okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından su oluğuna girerek devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü ve araç içerisinde bulunan birkaç çocuğun kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadı 1

"ÇOK ŞÜKÜR ÖĞRENCİLERDE BİR ŞEY YOK"

Karakoçan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alkaş'da olay yerinde incelemelerde bulundu. Alkaş, "Olay yerindeyiz, çok şükür öğrencilerde bir şey yok, araç yamaç kısmına yan yatmış. Hızı çok düşük olduğu için çok şükür ciddi bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" dedi.

