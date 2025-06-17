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Elazığ’da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Türk Kızılay Elazığ Şubesi çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi.

Elazığ’da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi
Çiğdem Sevinç

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Türk Kızılay Elazığ Şubesi çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi.

Elazığ’da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Türk Kızılay Şubesi idareci ve çalışanlarına, bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek hakkında yapılan sunumlarla eğitim verildi.

(İHA)

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Elazığ
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