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Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuktan acı haber

Elazığ’da serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan ve vatandaşların yaptığı arama çalışmalarıyla bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuktan acı haber
Begüm Özkaynak

Olay, merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi. Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ baraj
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