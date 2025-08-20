HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Doğukent Mahallesi 98’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan B.Ö. ve Y.T. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö., belinden çıkardığı silahla husumetlisini ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildiAnkara'da orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi
ABD'den Ukrayna kararı! Beyaz Saray duyurduABD'den Ukrayna kararı! Beyaz Saray duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.