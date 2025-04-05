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Elazığ’da silahlı saldırı: Park halindeki araca ateş edip kaçtılar

Elazığ’da bir grup, park halindeki araca ateş açıp kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polisler kaçan zanlıların yakalanması için teyakkuza geçti.

Elazığ’da silahlı saldırı: Park halindeki araca ateş edip kaçtılar

Olay, dün gece saatlerinde merkez Vali Fahri Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen bir araçtan, park halinde bulunan araca ateş açıldı. Olayın ardından şahıslar kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevredeki kovanları belirleyip delil çalışması yaparken, polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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