Elazığ’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı (2)

Kaza, öğleden sonra Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile 23 KD 880 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi ise devam ediyor.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Elazığ- Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır