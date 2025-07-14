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Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ’da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 16. kilometresi Sakabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 23 EP 370 plakalı motosiklet ile R.İ. idaresindeki 23 ADK 811 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden A.Ş.'nin cenazesi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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