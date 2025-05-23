Elazığ’da üreticilere ipek böceği larvası dağıtıldı

Elazığ’da ipek böcekçiliğini geliştirmek amacıyla, 2020 yılında başlatılan proje, 2022 yılında tamamlandı. Proje süresince 15 eğitim düzenlenirken 100 dut bahçesi kuruldu ve 300 çiftçiye uygulamalı eğitim verildi. 135 kişiye 260 kutu ipek böceği larvası ile 50 bin dut fidanı dağıtıldı. 2022’den itibaren 39 üreticiye ücretsiz larva desteği sağlandığı bildirildi.

2025 yılı itibarıyla ise Kozabirlik tarafından temin edilen ipek böceği larvaları, düzenlenen programla 18 üreticiye ücretsiz olarak dağıtıldı.

(İHA)