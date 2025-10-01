Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellemesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kontrol noktasında şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, araç teybinin arkasına gizlenmiş 5 parça halinde 2 kilogram 548 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından 27-29 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ise 16 parça halinde 467,68 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde 18,65 gram esrar, 52 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 17 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 8’i 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken 14 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır