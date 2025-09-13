HABER

Elazığ'da yasak aşk tartışması cinayetle bitmiş, başkomiser tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: "Bana kumpas mı kurdunuz, ikinizi de gebertirim"

Elazığ'da eve gelen başkomiser, evde eşini başka birisiyle görüp çıkan tartışmada O.Ö'yü öldürmüştü. Başkomiser tutuklanırken eşinin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. O.Ö ile sosyal medyada tanışıp duygusal bağ oluştuğunu söyleyen F.K., eşinin eve gelmesi üzerine O.Ö'nün eline bıçak aldığını aktardı. F.K. çıkan arbedede silah sesinin geldiğini ifade etti.

Olay, 5 Eylül’de Çaydaçıra Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Evine gelen başkomiser M.K., içeride eşi ve O.Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Bu sırada M.K., belindeki tabancayla O.Ö.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yığılırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. O.Ö.’nün cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan başkomiser M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine M.K., tutuklandı. Eşi F.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başkomiser M.K.’nin, ifadesinde O.Ö.’yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı O.Ö.’nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP DUYGUSAL BAĞ OLUŞMUŞ

Savcılıktaki ifadesinde olay gününü anlatan M.K.’nın eşi F.K., O.Ö. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade ederek, “M.K. benim resmi nikahlı eşim olur. Yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bu evlilikten 3,5 yaşında bir tane çocuğumuz bulunmaktadır. Eşim M.K., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde başkomiser olarak görev yapmaktadır. Eşimle aramızda şubat ayından ailevi sorunlardan kaynaklanan bir anlaşmazlık vardı. Ben bu süreçte ‘ferida kahrol’ kullanıcı adı ile sosyal medya hesabı üzerinden bu platformda bir şahıs ile tanıştım. Bu kullanıcı hesabı bana aittir. Tanıştığım şahsın kullanıcı adı ‘Serdar Gökhan’dır. Benden sormuş olduğunuz bu şahısla alakalı eşimle problemli olduğumuz dönemde şahısla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Ancak bu şahısla sadece 1 defa temmuz ayında Elazığ Kentköy Parkı’nda yüz yüze görüştüm. Kendisi bana ismini ‘Serdar Gökhan Öztürk’ olarak söyledi. Bekar ve askeri personel olduğunu, Tunceli’de görev yaptığını belirtti. Bu şahısla konuşmalarımız hep sosyal medya üzerinden oldu, numarası bende yoktur. Eşimle aram düzeldikten sonra da görüşmedim. 4 Eylül günü sosyal medya hesabı üzerinden ‘Elazığ iline geleceğim, cezaevinden yeni çıktım’ şeklinde mesaj attı. Ben bu mesajı sabah 07.30’da gördüm. ‘Neden geliyorsun’ diye cevap yazdım. Daha sonra sosyal medya üzerinden sesli arama yaparak bu şahısla konuştum. Kendisine ‘Mutluyum, görüşmeyelim’ dedim. O ise ‘Evinin oraya gelirim, konuşmamız lazım’ dedi. Dışarıda görüşmemizin riskli olacağını söyleyip evde görüşmeyi kabul ettim. Daha önce temmuz ayında evimin konumunu göndermiştim, adresimi oradan biliyordu. Amacım, bu işin olmayacağını ve aramızdaki görüşmeyi sonlandırmamız gerektiğini yüz yüze söylemekti. Sabah oğlumu kreşe bırakıp eve döndüm. Eşim işe gitmişti. Kısa süre sonra ismini Serdar olarak bildiğim şahıs sosyal medyadan ‘Geldim, binanın önündeyim’ mesajını attı. Kapıyı açtım, eve aldım. Mutfağa geçip oturduk” dedi.

"BANA KUMPAS MI KURDUNUZ, İKİNİZİ DE GEBERTİRİM"

İsmini ‘Serdar’ olarak bildiği O.Ö.’nün eşi M.K.’ye bıçakla hamle yaptığını belirten F.K., “Eşim beni birkaç kez telefonla aramıştı ama göremediğim için cevap vermedim. Benle Serdar konuşurken kapı çaldı. Arkadan kilitlemiştim. Dürbünden baktığımda eşimin olduğunu gördüm. Bunu Serdar’a söyleyince ‘Bana kumpas mı kurdunuz, ikinizi de gebertirim’ dedi. Ardından mutfaktan ekmek bıçağını aldı. Hole çıktığımda kafasıyla bana vurdu, başım kanadı. Sonra bir de tekme attı. Ben de sakin olmasını, eşim gelirse balkona alacağımı, o sırada kaçabileceğini söyledim. Kapı yeniden çaldı. Serdar giyinme odasına saklandı, elinde hala bıçak vardı. Ben kapıyı açtım. Eşim neden açmadığımı, neden telefona bakmadığımı, yüzüme ne olduğunu sordu. Ona kapıya çarptığımı söyledim. Balkona kahve içmeye davet ettim. Mutfağa geçtik, çocuğumuzla ilgili konuştuk. Yaklaşık 15 dakika sonra eşim giyinme odasının kapısının kapalı olduğunu fark etti. Kapıyı açınca Serdar’ı gördü. Ben ‘Yanlış anlama, aramızda bir şey yok, sadece konuşmak için çağırdım’ dedim. Ancak Serdar ile eşim tartışmaya başladı. Serdar bıçakla eşime hamle yaptı. Eşim bana ‘Uzakta dur, gelme’ dedi. Arbede yaşandı. Ben olduğum yere çöktüm, ağlamaya başladım. Daha sonra 2-3 el silah sesi duydum. Serdar isimli şahsın kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Eşim bana 112’yi arayacağını söyledi, ben de bu yüzden aramadım. Korkudan odaya hiç girmedim. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Olayın şokundaydım, ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum. Benden sormuş olduğunuz O.Ö. isimli şahsı tanımam. İkametime gelen şahsı ‘Serdar Gökhan Öztürk’ olarak biliyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

