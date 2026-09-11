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Elazığ’da yaşlı çift cinayeti! 1 kişi tutuklandı

Elazığ’daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da yaşlı çift cinayeti! 1 kişi tutuklandı

Olay, 3 gün önce Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda
işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., bugün Karakoçan Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden S.B.’ye adli kontrol kararı verilirken F.A.’nın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, tutuklanan şüpheli H.Ç.’nin yan mezrada yaşadığı, olay günü sabah 04.50 uçağıyla İstanbul’a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.

Elazığ’da yaşlı çift cinayeti! 1 kişi tutuklandı 1

Elazığ’da yaşlı çift cinayeti! 1 kişi tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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