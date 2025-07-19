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Elazığ’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil, kamyonet ve minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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