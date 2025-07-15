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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile E.K. yönetimindeki hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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