Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Akpınar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki trafik ışıklarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 ADM 849, 23 AHA 404 ve 23 AGU 371 plakalı otomobiller çarpıştı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır