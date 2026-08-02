Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında dün henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle Bağlamaz Tepesi ormanlık alanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik eleman, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verdi.

Havadan ve karadan süren müdahaleler sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır