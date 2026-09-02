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Elazığ’daki orman yangını söndürüldü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi kırsalında başlayıp ormanlık alan sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Elazığ’daki orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’nce 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için bölgeye 2 helikopter sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında 140 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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